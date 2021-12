LÉVITATION : danse & vidéo par la cie Au-Delà Du Bleu les 9 et 10 décembre au Dôme théâtre à Albertville

Connaissez-vous le wingsuit ? Ces hommes chauve souris qui s'élancent dans les airs et volent en apesanteur, le temps d'un battement d'ailes. Le spectacle "LÉVITATION" s'inspire de cette pratique. Entre danse et vidéo, deux danseurs évoluent entre ascension et envol, les 9 et 10/12 au Dôme théâtre.