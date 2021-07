Estivales en Savoie du 1er au 19 Juillet : Cie Gambit et Guiss Guiss Bou Bess

Guiss Guiss Bou Bess, littéralement « Nouvelle vision » en wolof, est né de la rencontre entre deux mondes musicaux : le Sabar - rythme et percussions emblématiques du Sénégal et la musique électronique

Guiss Guiss Bou Bess, littéralement « Nouvelle vision » en wolof, est né de la rencontre entre deux mondes musicaux : le Sabar rythme et percussions emblématiques du Sénégal et la musique électronique. Dans une ambiance digne des soirées populaires dakaroises, le groupe nous fait voyager à travers un mélange explosif de beats électroniques et de rythme endiablés ! Entre chant, danse et percussion, ce concert nous invite au partage et à la fête .

