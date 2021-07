La grande Sophie en concert : Estivales en Savoie à Chambéry vendredi 21h : concert gratuit, sur réservations

Le site de La grande Sophie

« Puisque cet album parle de l’instant présent, il était essentiel pour moi qu’il saisisse l’époque. On peut la capter par les mots, mais aussi par les sons, qui forment un discours musical à part entière. Ces chansons dessinent en quelque sorte une nouvelle collection, comme on le conçoit dans la mode ». En quête permanente de sons nouveaux, la chanteuse a travaillé cette fois avec un binôme de. réalisateurs : Sayem, producteur électro, et Sébastien Berteau, qui s’est fait une spécialité des mélanges musicaux. « Nous nous sommes lancés dans une partie de ping-pong créatif, reprend Sophie. Je leur envoyais mes maquettes sous forme de fichiers en leur disant ce que je souhaitais, ils me renvoyaient leurs propositions, et nous avancions ainsi ».