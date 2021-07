Les voix féminines seront à l’honneur avec Isaya, dans un registre électro-folk, et Clarika, une des plus belles plumes de la chanson française.

Clarika, une des plus belles plumes de la chanson française, explore son époque avec poésie. Dans son nouvel album lumineux A la lisière, elle mêle humour et gravité, explore l’intime tout en restant connectée au monde qui l’entoure. Sur scène, accompagnée de ses musiciens, Clarika rayonne et se révèle à la fois espiègle, fragile, touchante et terriblement rock

Clarika en concert ce lundi 12 Juillet à 20h : Estivales en Savoie à Chambéry