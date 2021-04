La Ferme de Villarivon aux Chapelles a été sélectionnée par la Mission Patrimoine 2021

La Mission Patrimoine a déjà aidé 527 sites. Plus de 260 sont d'ores et déjà sauvés. Cette année, la Ferme de Villarivon aux Chapelles en Tarentaise représentera la région AURA pour le Loto du patrimoine 2021. Ce site bénéficiera du soutien financier de FDJ et du ministère de la culture.