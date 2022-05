Christelle Chollet en spectacle vendredi 6 mai à 20h30 à l'Intégral de Belley avec "Reconditionnée"

Elle est DJ, ou influenceuse, prof ou taureau, Christelle Chollet se met dans la peau de tous ces personnages et de bien d'autres, et vous promet un nouveau spectacle ravageur : "Reconditionnée" est à voir vendredi 6 mai à l'Intégral de Belley. Humour, musique, chansons, un one woman show musical !