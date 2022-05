Le Festival "Au Bonheur des Mômes" au Grand Bornand cherche 350 bénévoles !

Vous n'avez encore jamais travaillé sur un festival ? C'est le moment ou jamais ! Le Festival "Au Bonheur des Mômes" au Grand Bornand fête ses 30 ans du 21 au 26 août 2022, et cherche 350 bénévoles ! Y'a plus qu'à se lancer dans l'aventure et vivre un moment inoubliable.