Le 184e festival des Musiques du Faucigny dimanche 26 juin à Taninges à partir de 9h

Ce festival est ancré dans notre histoire et fait partie intégrante de notre patrimoine : le festival des Musiques du Faucigny existe depuis 1836, et les prochains concerts avec les musiciens des harmonies du Faucigny ont lieu dimanche 26 juin à Taninges. Sur place, mille musiciens et 29 harmonies !