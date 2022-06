Les 21 ans de l’asso JB sur la place du village du Bourget du 1er au 2 juillet à côté de Modane

Venez faire la fête avec l’asso JB sur la place du village du Bourget le 1er et le 2 juillet. Concerts années 80 et festivités entre Modane et Avrieux, non loin de Villarodin-Bourget