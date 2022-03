La Cie Théart&Co joue les aventures de Donald Cristobald à Chambéry

theart & co

La compagnie Haut Savoyarde propose des spectacles qui font réfléchir dans la plus pure tradition du spectacle vivant

La Cie ThéArt&Co est une compagnie professionnelle de théâtre qui emploie des comédiens , un designer sonore, un régisseur. Elle a été créée en 2007, sous l'impulsion d'Olivier Quenard qui en est le référent artistique.

C'est une compagnie de création qui se produit dans toute la France. Elle propose des spectacles pour adultes, tout public et jeune public, des lectures théâtralisées, du théâtre interactif.

Les aventures de Donald-Cristobald: 9 mars à la MJC Chambéry 17h30

La famille Ferraille composée de trois personnages aux allures clownesques: Maman Ferraille, Papa Ferraille et Tonton Ferraille, vit de la récupération d'objets en métal. Un jour un objet va chambouler leur vie et les transporter dans une aventure, celle de devenir parents. Les spectateurs deviennent les témoins de l'histoire de leur rejeton qui grandit à travers de multiples expériences. L'épopée de cet enfant se déroule dans un univers "métal" et sonore créé en direct.

La compagnie ThéArt&Co propose d'explorer par le jeu théâtral et en proximité étroite avec son public la thématique « Grandir », universelle et tout à fait contemporaine dans l'accélération et la complexité du monde qui est aujourd'hui le nôtre.

Pour ce spectacle, elle a élaboré une scénographie avec une démarche de recyclage en lien avec la déchetterie de Cruseilles. Tous les élèments de décor, les accessoires et instruments de musique sont en métal et proviennent dans leur grande majorité de la récupération. Le décor créé sur mesure permet les changements de lieux. Fermé il tient lieu d'habitation pour la famille Ferraille, ouvert il devient le théâtre des aventures de Donald-Cristobald.