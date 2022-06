La Fête de la musique vendredi 17 juin à partir de 18h dans le centre ville de La Motte Servolex

Pourquoi se contenter d'une seule fête de la musique ? Deux, c'est pas mal non ? Vendredi 17 juin à partir de 18h dans le centre ville de La Motte Servolex, allez de plateau en plateau découvrir les nombreux groupes de musique. Pour une Fête de la musique avant l'heure.

Chaque année La Motte Servolex propose sa fête de la musique le vendredi précédent le 21 juin. Comme ça les groupes peuvent jouer 2 fois : une première fois à La Motte, et le 21 juin sur une plus grande scène en pays de Savoie. Et le public peut également profiter de plusieurs fêtes de la musique !

La Fête de la musique vendredi 17 juin à partir de 18h

Rdv dans le centre ville de La Motte Servolex

Plus d'infos ICI