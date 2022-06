Le 4e Festival national des Nuits des Forêts du 17 juin au 26 juin dans les forêts du Reposoir

Si ça se trouve, vous découvrirez dans les forêts du Reposoir des fées et des licornes !!!

Le 4e Festival national des Nuits des Forêts, 10 jours en forêt

du 17 juin au 26 juin dans les forêts du Reposoir

Au programme au reposoir : Ateliers et jeux en forêt, Films et concerts, Contes et veillées, Coin détente en sous-bois, Produits locaux et restauration maison.