Le radio musée Galetti à St Maurice de Rotherens, à l'occasion de la fête de la radio

- Mis à jour le

Redécouvrez l'histoire étonnante de Galletti qui est venu en Savoie installer son antenne Harpe et établir les 1eres communications avec la Suisse, Londres et les Etats-Unis ! Le radio musée Galetti à St Maurice de Rotherens fête la radio le 12 juin 2022 dès 9h. Avis aux amateurs et collectionneurs.