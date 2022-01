"Un combloran à travers le temps" : Retrouvez les Contes et légendes de Combloux les jeudis à 19h

On vous invite à découvrir les Légendes de Combloux ! Le spectacle s'appelle "un combloran à travers le temps : Contes et légendes de Combloux" à retrouver les jeudis soirs à 19h. Un spectacle théâtre, son et lumière de 30 minutes devant l'Office de tourisme.