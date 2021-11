"Prince !" Un conte musical raconté par Nicole Ferroni à l'espace Bonlieu d'Annecy.

Concert jazz et blues avec Kaz Hawkins le 19 Novembre à 20h à l'Arcadium d'Annecy

C'est une rescapée ! Kaz Hawkins chante avec les tripes de celles et ceux qui ont souffert et survécu. Sa voix, sublime porte l'histoire du blues en elle. Sur scène, c'est à une soirée jazz et blues qu'elle vous convie, avec son "Memories of Etta" ce vendredi 19 novembre à 20h à l'Arcadium d'Annecy.