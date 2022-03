Re-Naissance présente sa pièce de théâtre d’improvisation "Drôle de Naissance" le 25 mars à 19h à Annecy

Découvrez les films de la Quinzaine du Cinéma Espagnol et Latino-Américain de Chambéry jusqu'au 29 mars 2022

Un rendez-vous toujours étonnant, plein de pépites venues de l'autre côté des Pyrénées et outre Atlantique. La Quinzaine du Cinéma Espagnol et Latino-Américain de Chambéry est en cours jusqu'au 29 mars 2022. Rendez-vous au cinéma Astrée à Chambéry et au Forum, les Hauts-de-Chambéry.