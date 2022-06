Spécial fête de la musique en Haute-Savoie : concert rock avec Caesaria club rock à Evian à 21h30

La billetterie est ouverte pour les Rencontres Musique et Patrimoine du Mont-Blanc à Saint Nicolas de Véroce

Imaginez : des concerts dans un petit coin de paradis, reculé du monde et de sa vitesse folle. Les 14e Rencontres Musique et Patrimoine du Mont-Blanc du lundi 8 août au vendredi 12 août se déroulent à Saint Nicolas de Véroce, au dessus de St Gervais. Et la billetterie est ouverte !