Spectacles gratuits dans le Hall du Dôme théâtre à Albertville jusqu'au 25 septembre

Dans la continuité des mois de juillet 2020 et 2021, et dans le cadre du dispositif « Prendre l’air (du temps) » initié par le Ministère de la Culture, des spectacles gratuits se tiendront dans le hall du Dôme, pour petits et grands !



ESCAPADE INTÉRIEURE

Mardi 14, mercredi 15 & jeudi 16 septembre à 15H, 16H & 17H

Samedi 18 septembre à 10H, 11H & 12H

Danse & vidéo - Compagnie I wanna be & Les Ouvriers de l'Image

Durée : 17 mn / Dès 10 ans

Lyli Gauthier convoque le sensible, les émotions qui émanent du corps, Margaux Meurisse en capte les signes infimes qui les révèlent. Les deux artistes vous entraînent dans un voyage intime, entre danse et vidéo, où l’on ose et questionne sous toutes ses formes, la surexposition.



LA POÉSIE AVEC MOI C’EST FINI

Mardi 21 & jeudi 23 septembre à 15H, 16H & 17H

Théâtre & Musique - Compagnie Les Moteurs Multiples

Durée : 25 mn / Dès 13 ans

Autour d’une sélection de plusieurs poèmes de Nicanor Parra, poète chilien (1914-2018), traduits par Bernard Pautrat, la comédienne Lise Ardaillon et le musicien-compositeur Sylvain Milliot vous invitent à un parcours sonore, musical, drôle et furieux, dans l’univers poétique d’un auteur majeur de la poésie mondiale.

LES AVENTURES DU PRINCE DE MOTORDU

Mercredi 22 septembre à 15H, 16H & 17H

Samedi 25 septembre à 10H, 11H & 12H

Concert narratif - Compagnie Les Moteurs Multiples

Durée : 25 mn / Dès 6 ans

Les récits des aventures du Prince de Motordu, créé par PEF, ont amusé bon nombre d’enfants et d’adultes. Grâce au pouvoir évocateur des tableaux musicaux et sonores composés par Lise Ardaillon et Sylvain Milliot, suivez les péripéties du Prince : sa naissance, son mariage, une rencontre cocasse avec un fantôme, son opération à l’hôpital ou la visite surprenante d’un zoo !