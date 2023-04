Le Festival 1,2,3 Pestacles, du 5 au 13/05 à Uzos

La 8ème édition du Festival 1,2,3 Pestacles à Uzos présente une programmation pour petits et grands avec des spectacles hauts en couleurs !

L'association implantée sur la commune d'Uzos organise un Festival de spectacles vivants, ouverts à la jeunesse et aux familles. Du 5 au 13 mai se se succèderont au centre du village, duos d'acrobates, concerts, spectacles de danse, et animations pour petits et grands.

Journée famille le 13 mai, avec des spectacles pour tous !

La compagnie Les Mille Bras présentera son spectacle de marionnettes accessible dès 18 mois ! Le reste de la journée sera rythmé par les spectacles de magie, de musique et de cirque ! Au vu du grand succès de l'édition 2022, il est conseillé de réserver en ligne sur le site de l'asso 1,2,3 Pestacles.