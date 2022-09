L'Intelligence Artificielle a l'oreille musicale avec la start-up allemande Klangio

Le site de Klangio (en allemand et en anglais).

France Bleu Elsass s’occupe de la vallée du Rhin Supérieur, et je vais vous proposer régulièrement des sites, des start-ups, originaires du Pays de Bade ou de Bâle, mais qui peuvent malgré tout vous aider. La start-up du jour est allemande, vient de Karlsruhe, et s’adresse à tous les musiciens et chanteurs qui, j’en suis sûr, ont déjà galéré pour trouver la partition d’une chanson spécifique. Ou qui composent et veulent retranscrire des notes sans effort. Voilà Klangio !

Der Klang en allemand, c’est la sonorité, cette entreprise a été créée lorsque Sebastian Murguls a été chargée par sa sœur de trouver les partitions de sa chanson préférée. Ne trouvant rien nulle part, l’étudiant en électrotechnique a converti chaque note une à une grâce à un oscilloscope.

Il trouvait ça un peu fastidieux, et il y a collé de l’intelligence artificielle. Avec son compère Alexander Lügen, il a développé un algorithme qui écoute la chanson et convertit en notes de musique ou tablature depuis un mp3, une vidéo Youtube ou tout autre service de streaming. Testez-le, les 30 premières secondes de transcription sont gratuites sur le site klangio point com. Après, c’est environ 3 € la chanson. Ils ont développé des applis spécialisées pour pianos, pour guitare, pour chant, et une solution complète qui s’appelle Melody Scanner.