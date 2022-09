Les robots (très) intelligents de la start-up allemande NEURA Robotics

Le site de Neura Robotics.

Aujourd’hui, nous allons parler de robotique et d’IA, avec une start-up allemande à couper le souffle, Neura Robotics, qui vient de gagner un prix dans le Baden-Württemberg pour son logiciel d’intelligence artificielle.

Une intelligence appliquée à des tire-palettes automatisés spécialisés pour le stockage, à des bras robotiques permettant d’apprendre des opérations simples et de les répéter à l’envi, ou plus impressionnant encore, le MiPa, un vrai robot qui semble sortir d’un film de science-fiction, vous obéissant au doigt et à l’œil, enfin, à la voix, plutôt, pour un usage professionnel ou privé. Neura Robotics communique sur le fait que son robot est là au service de l’humanité, ils auraient géré l’éventuel scénario d’une révolte des machines.

Le MiPa est équipé du bras robotique cité un peu plus tôt et est capable d’enchaîner des tâches répétitives, fatigantes ou dangereuses, bon, déjà, s’il arrive à me nettoyer les vitres, c’est top, mais comme ce n’est pas encore en vente, je vais continuer à frotter. C’est le nom d’une start-up voisine à retenir, tout est à voir sur le site Neura tiret Robotics point com.

