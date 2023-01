Des centaines de visioconférences autour de l'Histoire avec la start-up Storia Mundi

Le site de Storia Mundi .

Il fait froid dehors, vivent les activités d’intérieur. Pour les passionnés d’histoire allergiques à la lecture, si si, il y en a, je vous propose aujourd’hui Storia Mundi. Une idée qui a germé pendant le confinement dans les têtes de Charles Truchet, et de Laurent Lanfranchi, dirigeant de Terra Nobilis, une agence de voyages culturels. Il a proposé à ses clients déçus de ne pas pouvoir voyager des conférences en vidéos, et ça a fonctionné. Storia Mundi vous propose désormais tout au long de l'année des Conférences d'Histoire, d'Histoire de l'Art et de Sciences Humaines. Leurs 124 conférenciers français et allemands, tous experts dans leur domaine, vous proposent un riche contenu en exclusivité. Certaines conférences sont accessibles gratuitement, 606 en français, et 86 en allemand. Toutes les conférences sont accessibles en replay lorsque l'on est abonné. Et chaque jour de la semaine, il y a une nouvelle conférence (soit 5/ semaine). Au niveau des tarifs : 7,9€ pour une conférence à l'unité ou abonnement mensuel à 19,90€/mois, c’est plus intéressant si vous vous engagez à l’année, par exemple. Le site pour voir les conférences gratuites et pour s'abonner à cette start-up alsacienne basée à Strasbourg : storiamundi.com