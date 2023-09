Tout le programme de la 91e Foire Européenne

Jusqu'au 10 septembre, les exposants de la 91e Foire Européenne vous accueillent au nouveau Parc Expo. Pierre Nuss fait le point sur le site internet, qui a lui aussi bien évolué.

La tradition de la rentrée a démarré vendredi en Alsace, la Foire Européenne de Strasbourg vous accueille jusqu’à dimanche prochain. En alsacien, c’est juste d’Üsschtellùng, l’expo, tout le monde sait que c’est à Strasbourg, au Wàcke. Elle est le reflet de notre vie économique, une façon traditionnelle de démarrer l’année après les vacances, et de voir plein de nouveautés, de profiter des bonnes affaires. Ou de pas si bonnes affaires ! Et pour parler de cette 91e édition, le site internet du jour, foireurop point com, attention, il manque les “e” à foire et europe, l’internet n’aime pas trop les répétitions des lettres dans les adresses. Le site est incontournable, il vous sert à tout, à vous repérer dans la foire avec les plans, à trouver la liste des exposants, pour savoir où dénicher ce vendeur de lard ou de pinard que vous aviez rencontré il y a quelques années, et vous saurez tout sur les temps forts de la Foire Européenne, chaque journée apporte son lot d’animations. Il y aura même des concerts d’artistes alsaciens. La nouveauté de cette année, c’est le billet unique à 5€, réutilisable tous les jours ! Et vous pouvez gagner du temps en l’achetant via le site. Et si vous ne venez pas sur le site foireurop point com, il viendra à vous. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux regorgent d’activités, la Üsschtellùng est partout : sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, même sur Youtube. C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée, sur internet aussi ! Foir Europ point com.

