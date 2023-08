Un lieu gratuit en Suisse ? Oui, le jardin botanique de l'Université de Bâle vous propose des visites gratuitement, et toute la journée. On se met au vert !

Le site du jardin botanique de l'Université de Bâle .

Pour beaucoup de personnes, il vaut mieux éviter de se faire une journée à Basel quand on ne possède pas une mallette pleine de francs suisses, la vie est très chère. Détrompez-vous, David Castello-Lopez, même vous qui êtes suisse, il existe un lieu incroyable, et gratuit : Le botanischer Garten de l’Université de Bâle. C’est l'un des plus anciens au monde, il est situé au cœur de la ville. Le jardin botanique de l'Université de Bâle a été fondé en 1589 par Caspar Bauhin et se trouve aujourd'hui à côté de la Spalentor, dans la partie historique. Dans diverses serres et installations en plein air, le jardin présente plus de 7 500 espèces de plantes différentes provenant de tous les écosystèmes de la planète. Des visites gratuites sont organisées, découvrez-les comme les plantes et fleurs sur le site botgarten point unibas point ch, c’est ouvert tous les jours de 8h à 18h.