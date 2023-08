Le passage 309 à Gambsheim

Passage 309 est un projet de création d'un espace écotouristique transfrontalier. Encore une belle idée de sortie pour l'été.

Le site du Passage 309 .

Le soleil revient, je vous propose aujourd’hui de prendre l’air dans le Rhin, vous allez me dire, qu’est-ce qui lui prend ? On ne peut pas respirer dans l’eau, mais en fait, si... Serge Lama veut devenir un saumon, bon bon bon. Sur l’écluse du Rhin entre Gambsheim et Rheinau, découvrez le passage 309, une des plus grandes passes à poissons d'Europe, profitez pleinement de l'atmosphère rhénane. Visitez la salle d’observation avec trois grandes vitres qui vous permettent de voir les poissons remonter et descendre le courant. Le bruissement de l'eau puisée dans les bassins est rediffusé dans le local et crée une atmosphère particulière et détendue. Ce projet de création d'un espace écotouristique transfrontalier est visitable tous les jours sauf les mardis, l’entrée est à 2€50 pour les adultes, 1,50€ pour les enfants, c’est gratuit pour les moins de six ans.