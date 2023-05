Un salon littéraire à apprécier depuis votre salon ? C'est possible avec le Printemps du livre du Lerchenberg.

La page Facebook du Printemps du Livre du Lerchenberg .

La page Instagram .

Le lien pour la rencontre table-ronde du 14 mai .

Le printemps amène automatiquement la question : que lire en été ? Période où la France et l’Alsace ont le temps de bouquiner. Oui, ça se prépare, c’est pour cela que de nombreuses foires littéraires, comme le Forum du Livre de Saint-Louis, se déroulent à cette période. Retrouvez cette année « le Printemps du livre du Lerchenberg » dans une édition en ligne un peu spéciale, puisqu’il n’aura pas lieu sur un week-end, mais sur une semaine entière, du 8 au 14 mai sur la page Facebook et le compte Instagram du Lerchenberg, à Dornach. 7 jours / 7 écrivains : découvrez chaque jour un écrivain local et ses ouvrages. Restez donc à l’affût des posts qui seront diffusés chaque jour de la semaine sur Facebook et Instagram. Pour clôturer cette semaine autour du livre, dimanche 14 mai à 18h, une table ronde sur Skype avec les auteurs qui vous auront été présentés sur les thématiques suivantes : « L’écriture crée-t-elle du lien social ? » et « Ecrit-on pour soi-même ou pour les lecteurs ? » Vous pourrez échanger avec les auteurs lors de cette table ronde au sujet de leur parcours et de leurs ouvrages. Pour se joindre à cette rencontre, il suffira de cliquer le lien qu’on vous claquera dans l’article, avec toutes les infos. Voilà un salon littéraire depuis votre salon, justement.