La FSMA (Fédération des sociétés de musique d’Alsace) regroupe des ensembles instrumentaux amateurs (260 associations, près de 10.000 musiciens) et s’inscrit au plus près des territoires, au sein d’un réseau fédéral national.

Le site de la Fédération des Sociétés de musique d'Alsace .

J’aimerais vous présenter aujourd’hui une fédé créée en 1903, la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace. Je vous arrête tout de suite, tout le monde est concerné, par seulement les harmonies. Même si on aime ça, là c’est une nouvelle composition de Christophe Leicht, ça s’appelle Elsassischi Seel, l’âme alsacienne, et ça fleure bon la musique de film. Tous les musiciens amateurs sont concernés par le site du jour de la FSMA. Promouvoir la pratique de la musique et sa transmission, encourager la formation des jeunes, ce ne sont que quelques-unes de leurs missions. Il y a aussi l’initiative “créer ensemble”, intéressante pour tous les membres de la FSMA. L’Alsace est une terre de compositeurs, riche en créations de toutes sortes, mais tous les ensembles n’ont pas toujours les moyens de passer des commandes d'œuvres. Qu’à cela ne tienne, la FSMA met à disposition des partitions originales pour ses adhérents. Vous souhaitez écrire et participer, programmer une œuvre, ou bien télécharger des partitions ? Cliquez sur le site fsma point com de la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace, et retrouvez tous les groupes et orchestres sur une carte interactive.

Fédération des sociétés de musique d’Alsace

Maison des associations

1a place des orphelins

67000 STRASBOURG

Nouveau numéro de téléphone : 07.64.17.13.09