Découvrez la nouvelle exposition du Musée Lalique, Faune puissance 3 à Wingen-sur-Moder. Avec bien sûr toujours la collection d'objets incroyables pensés par René Lalique et ses successeurs.

Le site du musée Lalique .

Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder a un rayonnement international, et c’est normal que ça rayonne, merci Calogéro, mais c’est plutôt pour voir les fameuses créations de René Lalique et ses successeurs, qui mettent si joliment en valeur les 3 F de l’Art Nouveau, le Jugendstil, Faune, Flore, Féminité, et c’est la faune qui est au coeur de l’expo temporaire Faune au cube, à voir jusqu’en novembre. Observateur attentif des êtres et des choses, René Lalique a trouvé dans la nature une inspiratrice féconde. Il l’a disséquée et examinée, épiant ses lignes, ses formes et ses structures particulières, cherchant et trouvant l’étincelle d’une vie inspiratrice. Il ne copie pas la nature, il ne stylise pas les différents éléments, il crée en transformant. Vous avez un avant-goût de ses œuvres et de l’expo temporaire sur le site musee tiret lalique point com, où vous aurez aussi toutes les infos sur Lalique, sur les collections et le musée.