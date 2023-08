Le site du musée Porsche

Un musée de l'auto ultra-design à Stuttgart vous présente 80 modèles les plus célèbres, les plus rares, les plus fous de la marque Porsche.

De superbes modèles anciens y sont exposés © Getty - Adam Myszkowski - 987054026

Le site internet du Musée Porsche . Tiens, si nous partions voir des engins légendaires à Stuttgart, en Allemagne, au Musée Porsche. Oui, en allemand, on prononce le E, c’est comme ça que Ferdinand le prononçait, lui qui a fondé en 1931 sa marque, lui l'ingénieur qui créa la première Volkswagen. Bon, aussi le prototype du Jagdpanzer Elefant, mais on ne va pas parler de ça. Plutôt de ces véhicules-là... Dans le musée, vous ne verrez pas que le destin de Ferdinand et Ferry Porsche, mais aussi 80 modèles, plein de pièces innovantes sur 5.600 m², des 356, 911 ou 917. Sur le site porsche point com, vous pourrez également visiter depuis chez vous une partie du musée, gratuitement. Sur place, tout l’été, des animations pour les enfants, peut-être pour les occuper pendant que les parents font leur visite. Vous trouverez toutes les infos pratiques et le calendrier sur le site porsche point com.