Les 20 ans du Chœur Philharmonique de Strasbourg

Créé en 2003 par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, le Chœur philharmonique de Strasbourg est un chœur amateur d’excellence. Ils dévoilent une très belle programmation pour leur année-anniversaire.

Le site du Chœur Philharmonique de Strasbourg .

En Alsace, ça chante ! On aime ça, et un chœur fête ses 20 ans, c’est le Chœur Philharmonique de Strasbourg, qui avait été créé en lien avec l’Orchestre Philharmonique. Ils démarrèrent 49, ils sont aujourd’hui plus de 80 choristes, d’excellents amateurs triés sur le volet, qui se réunissent sous la baguette experte de Catherine Bolsinger. C’était la 9e de Beethoven, à Stuttgart, il y a 4 mois. Vous trouverez leur site internet avec plein d’infos, de photos, sur choeur tiret strasbourg point eu. Cette saison anniversaire sera exceptionnelle, et ça démarre dès ce dimanche 17h avec le Chœur et le Kammerensemble Kehl-Strasbourg, c’est à Kehl en l’église Sainte-Maria, avec le psaume 42 de Mendelssohn. Entrée libre avec plateau. Et on enchaîne les 13 et 14 octobre au PMC de Strasbourg avec l’OPS, le chœur et l’orchestre philharmonique réunis pour un ciné-concert exceptionnel, la projection du film Amadeus de Milos Forman, chaque partie musicale en live ! Réservez vos places sur choeur tiret strasbourg point eu

La vidéo complète de l'extrait :

Symphonie no. 9 de Beethoven - Choeur philharmonique de Strasbourg et Orchesterverein Stuttgart

La chronique en vidéo :

