Les anciens ont la parole avec les podcasts de Rembobinette

L’histoire que l’on apprend en cours et dans les livres n’est pas la vraie, celle vécue en direct par nos anciens. L’alsacienne Aurélie Gsell, après avoir écouté les souvenirs de seconde guerre mondiale d’une dame âgée, s’en est rendue compte et a décidé de créer le podcast audio Rembobinette, qui (re)donne la parole à nos aînés dans un monde dont ils ne maîtrisent plus les moyens de communication.

Dans des rencontres qui durent une heure, Aurélie discute de leur jeunesse, leur profession, leurs souvenirs marquants. Il y a beaucoup d’alsaciens, mais elle a ensuite voyagé dans toute la France, dans l’ouest, à la Réunion. Rembobinette a pour ambition de collecter leurs témoignages et de les partager : autant pour préserver leur mémoire que pour inspirer les jeunes générations. Cliquez sur le site rembobinette point fr pour découvrir ces vies parfois incroyables.