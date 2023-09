Saverne Fluvestre : le salon européen du fluvial et des mobilités

Le salon européen du fluvestre et des mobilités douces permet la rencontre et l’échange entre les acteurs touristiques et économiques du secteur. Vous découvrirez tout ce que le fluvestre peut vous offrir au travers de nombreuses animations et activités proposées tout au long du salon.

Parfois, je tombe sur des mots étranges sur internet. Fluvestre… Fluvial ? Non, Fluvestre. Un terme qui regroupe les activités de tourisme, de loisir et l’économie en rapport avec les voies d’eau (fleuves, rivières, canaux…), les plans d’eau (lacs, étangs…) ainsi que les berges et les territoires limitrophes. Comme quoi, on en apprend tous les jours.

Et le salon européen du fluvestre et des mobilités douces est organisé en Alsace, c’est Saverne Fluvestre, qui permet la rencontre et l’échange entre les acteurs touristiques et économiques du fluvestre (entreprises, institutions, collectivités, associations…). C’est aussi l’occasion pour nous de découvrir tout ce que le fluvestre a à lui offrir au travers de nombreuses animations et activités proposées tout au long du salon. Saverne Fluvestre, ça démarre vendredi, jusqu’à dimanche, au port de Saverne, cliquez sur saverne fluvestre point eu pour tout savoir.

