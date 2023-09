Une alsacienne deviendra-t-elle l'allemande de l'étranger 2024 ?

Voilà une question curieuse. Manon Zinck participe cette année à un concours mettant à l'honneur les personnes soutenant les cultures germaniques en dehors du territoire allemand.

Le site Hafele et Storichele de Manon Zinck .

La page Facebook .

Envoyez un mail à cette adresse mail avec dans l'objet ou dans le mail "Manon - Frankreich".

Elle vient de Gundershoffen, même pas 30 ans, l’alsacien chevillé au corps, elle le transmet aux jeunes et aux moins jeunes, c’est Manon Zinck Dambach, accompagnée de Hafele et Storichele, ses deux mascottes inséparables. La voix de Manon, interviewée par Jonathan Wahl sur France Bleu Elsass. Elle sera peut-être bientôt, Auslandsdeutschen des Jahres, l’allemande de l’étranger 2023, car une des 4 finalistes de ce concours, lancé par l’organisme Internationale Medienhilfe, qui soutient la culture germanophone sur toute la planète. Elle a été choisie pour ses actions en faveur de la langue alsacienne, et car elle a des racines allemandes par sa grand-mère. Vous pouvez voter pour Manon Zinck jusqu’au 20 septembre en envoyant un mail, toutes les explications sur FB.fr, mais ne ratez pas son site internet pour trouver les formations et animations en alsacien qu’elle dispense, c’est sur hafele storichele tiret mzd point fr, mzd pour Manon Zinck Dambach.

