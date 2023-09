Votre carte vitale dématérialisée dans le Bas-Rhin

Depuis cet été, le Bas-Rhin est en phase de test de la carte vilale dématérialisée. Retrouvez toutes les infos nécessaires sur votre smartphone, et partagez-les simplement avec vos professionnels de santé.

Les explications autour de la carte vitale sur le site d'ameli.fr .

L'appli pour smartphones Android .

L'appli pour smartphones iOS .

Depuis quelques semaines, la carte Vitale est accessible depuis le smartphone des assurés bas-rhinois grâce à l’appli carte Vitale, toujours pratique en cas de pépin. Vous êtes du 6-8 ? Il faudra encore patienter pour obtenir cette alternative dématérialisée de la carte Vitale physique, qui continue d’exister, ne jetez pas la vraie carte ! Pour vous connecter, isolez-vous. Parce qu’on ne peut pas régler le volume de la voix qui vous donne les instructions pour la première connexion. Placez la carte vitale dans le cadre ! Placez votre carte d’identité dans le cadre. Oui, c’est sécurisé et quelqu’un vérifie manuellement que c’est bien vous. Pourquoi faire ça ? Il y a plus de chances vous ayez votre smartphone sur vous que votre carte Vitale, donc moins de souci, même en cas d’accident, les feuilles de soins sont sécurisées et fiabilisées grâce à l’accès automatique au service de droit ADRi, pour faire simple, ça réduit le risque d’erreurs et de rejets de factures ; il y a une réduction du risque de contaminations manuportées. D’autres avantages seront déployés avec le temps, vous pouvez tout lire sur le site ameli point fr.

