A la découverte des monstres, gargouilles et chimères de Valence

Visite Atelier - Monstres et chimères

Partez à la découverte du patrimoine entre monstres et chimères à Valence

Le patrimoine pendant les vacances c’est chouette… les services pays d’art et d’histoire Valence Agglo proposent à vos enfants une déambulation valentinoise et romanaise à la découverte de monstres, chimères et créatures ; visite suivie d’un atelier de création de masques effrayants !

Plus d’infos :

Jeudi 24 février

à 10h - Médiathèque Simone de Beauvoir, Rue Sabaton à Romans

à 14h30 - Maison des Têtes 57 grande rue à Valence

Réservation obligatoire 04 75 79 20 86

artehistoire@valenceromansagglo.fr