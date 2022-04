Journée rando et patrimoine à Barcelonne

Daphné Michelas nous propose de participer ce dimanche 24 avril à la journée rando et patrimoine à Barcelonne en compagnie d’une guide conférencière et d’une paysagiste, qui seront là pour donner quelques clés de lecture sur l’histoire, le patrimoine, la botanique et la géologie de Barcelonne.