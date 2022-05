Une histoire de fil, entre rayonne et synthétique

Nous accompagnons Daphné Michelas en plein cœur de l’histoire industrielle de la fin du 19e siècle et 20e siècle avec la révolution des nouveaux fils artificiels et les industriels qui ont su s’adapter aux nouveaux usages… et aux caprices de la mode !

Photo : Aménagement de l’usine « La Viscose » à Vals-les-Bains © Coll. F. Vial