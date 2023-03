Daphné Michelas vous invite à participer à la prochaine conférence organisée par les Amis du Musée et du Patrimoine de Tournon « Le Protestantisme dans le Vivarais ».

Conférence des Amis du Musée et du Patrimoine de Tournon

« Le protestantisme dans le Vivarais. Guerres civiles et guerres de religion dans le Vivarais entre 1559 et 1629 » par Aloïs Debaud, enseignant et historien

Mercredi 22 mars 2023, salle de Brassens, 20h00, entrée libre