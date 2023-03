Le Tchier de Borée en Ardèche

Les étoiles, les signes du zodiaque, les runes, les éléments, les vents, les fêtes celtiques… l’œuvre monumentale du Tchier de Borée vous réserve bien des surprises et des mystères…et pourquoi pas découvrir des secrets ancestraux aux côtés de Daphné Michelas.

Deux artistes, deux sculpteurs, Serge Boyër et Fabienne Boyër-Versé sont les initiateurs de cette œuvre contemporaine tel un calendrier à ciel ouvert entre passé et présent, entre mythe et croyance, contes et légendes…

loading