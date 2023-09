(VIDEO) Une virée au casino de Vals-les-Bains

Aux côtés de Daphné Michelas, la véritable histoire du casino de Vals-les-Bains n’aura plus de secret pour vous entre sources poétiques et station thermale, au cœur de la cité des sources

"À cause de différends avec Auguste Clément, le président de la société et Gaston Giraud, le maire de la commune, l’aménagement intérieur du casino aura pris plus de temps"

Source : pour plus d’information « Patrimoine d’Ardèche – Vals-les-Bains » https://www.patrimoine-ardeche.com/visites/vals.htm Photo : © Daphné Michelas / archives départementales de l’Ardèche