La Bande de l'Happy Hour est en mode Best Of ! Réécoutez les meilleurs moments de votre émission entre Maxime Bonhommet et ses invités qui forcément ont démarrés la semaine avec les bonnes résolutions de l'année ! Vous les tenez en général ? Découvrez la réponses de nos invités.

Gul et Anaïs Tempere Lebreton © Radio France