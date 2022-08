"La concurrence" le restaurant français charmant situé dans un coin romantique à Orléans.

Une soirée agréable avec des repas français ? Nos plats sont fraîchement préparés dans une ambiance accueillante. Profitez des après-midi ensoleillées dans notre terrasse décontractée. Choisissez parmi les plats innombrables français et variés et laissez-vous conquérir. Laissez-vous tenter par nos spécialités et nos boissons. Laissez-vous convaincre le temps d’une pause au dessert par nos desserts divins. L’accueil est notre profession. Venez pour le déjeuner ou pour le dîner et passez un moment magique dans notre établissement. D’ailleurs, vous pouvez aussi venir chez nous en voiture ; nous avons des places de parking gratuites pour vous. Nous nous réjouissons de votre visite ! Vous êtes toujours les bienvenus. Chez nous, vous pouvez payer soit en espèces soit par MasterCard, carte de débit, carte VISA ou paiement dématérialisé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également fêter votre événement privé dans notre établissement. Vous pouvez venir nous rendre visite tous les jours.

Restaurant "La Concurrence" 4 rue de la poterne, 45000 à Orléans

02 38 43 75 60 - laconcurrence@orange.fr