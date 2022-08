Une cuisine locale et une ambiance conviviale au restaurant " Chez Meumeu" à Saint-Jean-Le-Blanc

Situé à Saint Jean le Blanc depuis le 13 juin 2006, notre restaurant chez Meumeu vous accueille dans notre univers chaleureux et convivial. Autour d’une cuisine gourmande, notre restaurant familial utilise au maximum des produits régionaux, issus de l’agriculture locale. Proche de nos clients, nous privilégions la qualité à la quantité le tout dans un prix le plus abordable possible.

Le restaurant " Chez Meumeu" 2 levée de la chevauchée à Saint*-Jean-Le-Blanc

02 38 22 21 85 chezmeumeu.fr