Restaurant "Le Lift" une adresse incontournable à Orléans

Surplombant avec majesté le fleuve ligérien depuis le jardin suspendu de la Charpenterie, Le Lift profite d'un emplacement privilégié au cœur du Centre Ancien d'Orléans, à proximité de la Cathédrale Sainte-Croix. Restaurant Le Lift vous promet de vivre une expérience gastronomique dans une ambiance contemporaine et résolument chaleureuse. Le Chef cuisinier et son équipe vous invitent à partager une expérience exceptionnelle où gastronomie décomplexée et gourmandise riment avec convivialité et esprit de partage. Du caviar Osciètre de la maison Kaviari aux fraises des bois de Pithiviers-le-Vieil, en passant par la truffe fraîche du Vaucluse, le pigeon de Pornic ou encore le petit épeautre du Loiret, chaque mets se voit sublimé pour éveiller tous vos sens et multiplier les émotions d'un repas réussi.

Restaurant le Lift : 5 rue de la Poterne à Orléans - 02 38 53 63 48

contact@restaurant-le-lift.com