Les saveurs provençales du restaurant traditionnel "La P'tite Marmite" à Lamotte-Beuvron

Le restaurant bistronomique ouvert depuis 2009 propose des formules complètes : entrée, plat et dessert pour les midis du lundi au vendredi à 21 €., et des formules bistronomiques complètes du lundi au samedi à 41 €. Retrouvez des plats cuisinés faits maison à base de produits frais et de saison pour vous régaler pendant vos repas de famille ou d'entreprise. Le restaurant La P'tite Marmite est situé à Lamotte-Beuvron dans le département du Loir-et-Cher. L'équipe vous accueille du lundi au samedi pour déguster de la cuisine traditionnelle. La P'tite Marmite c'est avant tous une histoire de famille ! C'est l'exploitation de talents, de créativité et l'expérience de chacun des membres de la famille.

Restaurant "La P'tite Marmite" 38 Rue de l'Égalité 41600 Lamotte-Beuvron

02.54.88.01.94 - restaurant-laptitemarmite@orange.fr