SAINT-ESTEVE - Il gratte un ticket et gagne 500.000 euros, écoutez!

Coup de chance pour un habitué du tabac presse La Mirande à Saint-Estève. Cet habitué a acheté un ticket à gratter et à gagner un demi million d'euros, écoutez !

"Il était tout tremblant, et il est venu me voir en me disant je crois que j'ai gagné le gros lot". Grosse émotion ce vendredi 28 juillet au tabac presse "La Mirande" à Saint-Estève.

Un habitué vient de gagner 500.000 euros avec un ticket à gratter à 5 euros. Ecoutez le témoignage de Céline Subils, la gérante du tabac-presse qui en 20 ans de carrière n'avait jamais eu un aussi gros gagnant !