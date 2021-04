Agriculture conventionnelle versus bio : Marine de Francqueville "Celle qui nous colle aux bottes"

"Celle qui nous colle aux bottes" est la première bande dessinée de la jeune marnaise Marine de Francqueville. Une discussion entre père, agriculteur et sa fille, artiste sensible à l'écologie. Un ouvrage qui ouvre le débat autour des agricultures conventionnées, raisonnées et bio avec bienveillance

Marine de Francqueville : "Celle qui nous colle aux bottes" aux éditions Rue de l'échiquier

Marine de Francqueville, originaire du village de Trigny près de Reims, a quitté la région pour suivre des études aux Arts Déco de Paris. Dans cette première BD, elle évoque un dialogue entre elle et son père, sur le thème de l'agriculture. Tous les deux s'opposent gentillement et de manière constructive, sur l'agriculture conventionnelle, raisonnée et bio

En fin de cursus aux Arts Déco, la jeune narratrice de cette histoire noue avec son père, agriculteur, un dialogue inédit autour de la terre et de l’environnement, au prétexte d’en faire son mémoire de fin d’études. Leur échange, souvent heurté mais toujours affectueux, trahit vite tout ce qui sépare et peut-être oppose les générations.

Lui, fort de son expérience personnelle, se sent tenu de défendre l’agriculture conventionnelle, même s’il en connait les défauts : il faut bien faire manger la planète… Elle, pétrie de culture alternative et nourrie des références de l’écologie politique, s’accroche à ses convictions.

Et si leurs positions respectives provenaient en partie d’idées reçues ? Et si l’urgence était surtout d’apprendre l’un de l’autre ?

"Celle qui nous colle aux bottes" de Marine de Francqueville aux éditions Rue de l'échiquier, un ouvrage éclairant et bienveillant pour réinstaurer le dialogue, parfois perdu, entre les agriculteurs et les consommateurs. Un livre bien pensé et documenté qui permettra à chacun de réfléchir et de se montrer plus tolérant dans ce monde sens dessus-dessous.