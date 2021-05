Le "Guide du patrimoine astronomique de Paris" de Sébastien Beaucourt

Le "Guide du patrimoine astronomique de Paris" est un ouvrage de Sébastien Beaucourt, médiateur scientifique au Planétarium de Reims. A travers 7 balades originales, il invite le lecteur à découvrir les "trésors" astronomiques visibles dans les rues de Paris.

Paris est une ville très intéressante parce que justement, on trouve dans les différentes rues de Paris tout un petit trésor qui raconte finalement l'histoire de l'astronomie et en particulier l'histoire de l'astronomie française. Une quarantaine de rues portent des noms de d'astronomes plus ou moins connus en France. On peut y voir aussi de nombreux cadrans solaires grâce à la multitude de monuments anciens dans la ville. Et puis, on trouve aussi des curiosités comme le fameux méridien, puisque le méridien de Paris a servi pendant longtemps de référence par rapport au méridien de Greenwich. Les Anglais et les Français se sont énormément opposés sur ce sujet là. Et il se trouve que le méridien de Paris, est aujourd'hui officialisé par des médaillons qui sont incrustés dans le sol, sur les trottoirs.