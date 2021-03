"Un si petit monde" de Jean-Philippe Blondel, le coeur des Hommes en 1989

"Un si petit monde" de Jean-Philippe Blondel est la suite totalement indépendante de son précédent livre "La grande escapade". Un roman de 256 pages paru aux éditions Buchet Chastel. Jean-Philippe Blondel vous emporte dans le quotidien d'un collège avec ses acteurs : élèves, professeurs, directeur, inspecteur avec ses grands et petits secrets. Il nous offre la possibilité de regarder par le trou de la serrure de la salle de classe avec énormément de malice et des portraits au vitriol.

Ce huitième livre de Jean-Philippe Blondel vous plonge ou replonge également dans les grands évènements de l'année 1989 : la chute du mur de Berlin, la peur du Sida, la guerre du Golfe...

C 'est une année de bascule pour les destins des personnages du roman et mais 1989 est aussi un moment de bascule pour le monde entier. Et c'est intéressant de voir l'impact de ces évènements sur les protagonistes de l'histoire". C'est deux mondes qui change à la fois : le petit monde des personnages et le grand monde autour.