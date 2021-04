"Les papillons" le premier roman du chanteur Barcella

Il en rêvez depuis longtemps...nous aussi ! Le chanteur Barcella, papa du festival de chanson française, "Charabia", vient de sortir son premier ouvrage "les papillons", aux éditions Cherche Midi. Une histoire d'amour tendre et délicate, dans un environnement onirique

Il y a une partie de romance, effectivement, mais il y a aussi une tragédie et une renaissance, comme dans toutes les histoires qu'on nous raconte depuis toujours... C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Alexandrin, qui fait ce constat amère : les beaux papillons, cet émerveillement qui l'habitait plus jeune, a disparu. A la vingtaine, à l'aube de sa vie, il va devoir partir en quête de ces émotions perdues, de ces sentiments oubliés. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Marie. Marie est l'anagramme d'Aimer. A partir de là commence réellement l'histoire, la quête, le trouble. Mais il est toujours question d'amour. Et dans les yeux d'Alexandrin et dans les yeux de Marie, et même dans les yeux de celles et ceux qui peuplent ce roman et qui ont des rôles plus petits, il y a beaucoup de tendresse.